Госдума единогласно приняла законопроект о поправках в Конституцию

Президент России поднял вопрос о необходимости внести поправки во время своего послания Федеральному Собранию.

Депутаты Госдумы сегодня обсудили и сразу же приняли в первом чтении предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект, предусматривающий поправки в основной закон страны.

За поправки в Конституцию проголосовали 432 депутата, не было ни воздержавшихся, ни тех, кто «против». Все думские фракции поддержали поправки, о чем их лидеры заявляли ранее.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил депутатам, что второе чтение документа назначено на 11 февраля. Напомним, вопрос о внесении поправок в основной закон был поднят главой государства 15 января. В этот день Путин обратился с Посланием Федеральному собранию.

Поправки касаются требований к кандидатам в президенты, ограничения приоритета международного права над российским, положения о Госсовете и др. Ранее руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский объяснил подписчикам «Блокнота», почем президент России торопится с изменением Конституции. Обратим внимание, что нынешнее послание президента вызвало большой интерес в России. Его посмотрели 1, 2 миллиона россиян — это самый высокий показатель за последние четыре года.

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