Правительство Медведева отправили в отставку из-за проваленной цифровизации

Все надежды теперь возлагают на нового премьера Мишустина.
Только после того, как правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, региональные чиновники решили признаться, почему случились провалы по национальным проектам, сообщил портал Ura.ru.
Как бы это ни звучало странно, но дело было не в недостатке бюджетных денег, а банальных сбоях в компьютерной программе. Через неё прошлый кабинет министров поддерживал связь с губернаторами и высокопоставленными чиновниками, курировавших управление нацпроектами. Вот и выходит, что некачественная цифровизация подвела команду Дмитрия Анатольевича.
Теперь же все заинтересованные в осуществлении нацпроектов рассчитывают на нового премьер-министра Михаила Мишустина, поскольку в Федеральной налоговой службе (ФНС) он уже осуществил «цифровую революцию».
Так, один из участников федеральных совещаний признался, что ему постоянно приходилось раздражаться из-за того, что во время обсуждения реализации нацпроектов не было точных данных. Делать оценку проектов на основе предоставленных цифр практически невозможно, подчеркнул собеседник издания. Это подтвердил и один из региональных кураторов по нацпроектам на Урале, добавив, что виновных вообще не найти: федеральные чиновники перекидывали вину на региональных, а те, наоборот, на во всех бедах обвиняли вышестоящее начальство. Причем одни заявляли об отставании, а другие, наоборот, говорили, что все хорошо, просто статистика неверная.
Правительство подвело собственное программное обеспечение, резюмирует куратор. По его мнению, нужно оперативно собирать данные по регионам, но компьютерная программа как не работала, так и не работает. В системе Минфина создали софт, который должен был автоматизировать отчеты по финансам, касающиеся нацпроектов, но модуль не доработали, он тормозил и мешал, сообщил собеседник. Он также добавил, что также не работали слаженно и отдельные программы по отчетности и финансам.
Доходило то того, что из-за сбоя «Электронного бюджета» в регионах люди вынуждены были приходить по выходным и вручную вбивать данные в программу. В результате у чиновников не получилось единой информационной системы, резюмирует куратор, выразив надежду, что при новом правительстве все будет сделано как надо.
Ранее отставку правительства прокомментировали «Блокноту» ведущие эксперты.
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