Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашян разместила в Instagram фото семейного завтрака.

«Утреннее безумие», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Morning Madness

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Янв 2020 в 7:21 PST

Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст живут в браке с 2014 года. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивала суррогатная мать.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Антимонопольное ведомство Италии возбудило дело в отношении компании Facebook из-за неисполнения социальной сетью предписания, выпущенного в связи с ее коммерческой практикой в отношении данных пользователей. В связи с новым расследованием, Facebook может быть оштрафована на 5 млн евро, информирует РАПСИ со ссылкой на Reuters. Ранее, в ноябре 2018 года, итальянская служба защиты конкуренции заявила, что […]