Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашян разместила в Instagram фото семейного завтрака.
«Утреннее безумие», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Morning Madness
Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст живут в браке с 2014 года. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивала суррогатная мать.
Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Антимонопольное ведомство Италии возбудило дело в отношении компании Facebook из-за неисполнения социальной сетью предписания, выпущенного в связи с ее коммерческой практикой в отношении данных пользователей. В связи с новым расследованием, Facebook может быть оштрафована на 5 млн евро, информирует РАПСИ со ссылкой на Reuters. Ранее, в ноябре 2018 года, итальянская служба защиты конкуренции заявила, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В США двум россиянам предъявлены обвинения в нарушении американских санкций / 3 декабря
- США признали неудачу в области гиперзвукового оружия / 18 января
- Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, которые спасали евреев от Холокоста / 24 января
- Ушел в отставку президент Абхазии / 13 января
- В МЧС разъяснили правила курения на балконах / 24 декабря
- Захарова отреагировала на призыв Зеленского к жителям Донбасса покинуть Украину / 3 декабря
- Новорожденную нашли в картонной коробке в Подмосковье / 24 декабря
- Разбившийся под Хабаровском Су-57 был первым серийным образцом / 24 декабря