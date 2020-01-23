В Израиле заявили о росте антисемитизма в Европе

Рост антисемитизма в Европе может привести к тому, что через 30 лет все евреи покинут континент, сообщил президент фонда «Всемирный форум памяти Холокоста», глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
«Форум памяти Холокоста был учрежден в 2005 году, но за все прошедшие годы мы еще не были так взволнованы ростом антисемитизма, как сейчас. Евреи боятся ходить по улицам Европы и носить атрибуты своей религии. 80% европейских евреев волнует ситуация в Европе, 40% задумываются о том, чтобы покинуть Европу. Через 30 лет в Европе может вообще не остаться евреев», – сообщил Кантор.
Рост антисемитизма, по его словам, приведет к тому, что «экстремизм станет нормой». Поэтому нынешний Форум памяти Холокоста и участие в нем мировых лидеров являются «мощным посланием», передает РИА «Новости».
«Это дает евреям надежду, что антисемитизм можно побороть», – подчеркнул он.
Фонд совместно с мемориальным комплексом «Яд Вашем» и властями Израиля организовал Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который проходит 23 января в Иерусалиме. На мероприятие приехали главы и представители около 50 стран, в том числе и президент РФ Владимир Путин.
На встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином Путин призвал противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы они ни происходили.
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