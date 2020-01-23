Мнение: Некультурный министр

23.01.2020, 13:48, Разное

Дождались! Мединский больше не министр культуры. Получил под зад коленом – не вошел в состав нового правительства.

Как ни торчал Мединский с масляной физиономией, умиляясь Путину, не помогло. И Великую Победу защищал. И патриотическое кино двигал. Ничего не было зачтено. Списали на берег такого ценного члена экипажа.

Видно, даже Путина достал своей лишней холуйской хромосомой.

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Источник: СерпомПо



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