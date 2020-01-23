С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализирован третий человек

В Санкт-Петербурге госпитализирован третий человек с подозрением на новый коронавирус, информацию подтвердили в комитете по здравоохранению города.

В пресс-службе комитета утвердительно ответили на вопрос журналистов о том, достоверна ли информация о третьем госпитализированном с подозрением на коронавирус, передает ТАСС.

При этом утром в четверг комитет по здравоохранению Петербурга сообщал, что признаков, которые позволяют подозревать коронавирус у двоих госпитализированных, нет. Медики пока уточняют диагноз, исследования продолжаются.

Между тем представитель городского управления Роспотребнадзора сообщал, что у прибывших из Китая в Петербург мужчин подтвердился диагноз ОРВИ.

В четверг также стало известно, что власти Китая с полуночи 23 января изолируют город Хуанган из-за распространения коронавируса – это уже второй город, который решили изолировать из-за болезни.

В КНР от нового коронавируса уже умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек.

Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.

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