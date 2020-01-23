Правительство Украины анонсировало строительство по 100 школ, садов и стадионов

23.01.2020, 13:42, Новости дня

С 1 марта в Украине начнется строительство 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, заявил на селектором совещании 22 января украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Видео опубликовано на его странице в Facebook.

«Уже с 1 марта стартует масштабная программа восстановления инфраструктуры. Мы построим 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. километров дорог. Это позволит создать тысячи рабочих мест по всей стране», – сказал премьер.

Он поручил председателям областных государственных администраций и Киевского городской государственной администрации сформировать перечень из первых пяти школ, садов и стадионов, а также включить в расходную часть бюджетов на 2020 год необходимые средства.

До 14 февраля местные власти должны представить информацию в Кабинет Министров Украины.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной в августе 2019 года бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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