Нападающий «Динамо» заявил, что очень ждал ухода Хацкевича из клуба

Нападающий «Динамо» Назарий Русин в интервью YouTube-каналу Sport Arena прокомментировал свою реакцию на увольнение с должности главного тренера команды белоруса Александра Хацкевича.

В день увольнения Хацкевича Русин, который в тот момент выступал за луганскую «Зарю» на правах аренды, опубликовал на своей странице в Instagram stories с надписью «Добрый день».

«Это искренние чувства. Я сначала не мог в это поверить. Я понимаю, что это некрасиво с моей стороны, но я не жалею, правда. Я очень ждал его ухода из клуба. Хотя [вратарь «Динамо»] Денис Бойко мне потом объяснил, что я поступил очень некрасиво. Но я все равно не жалею. Я тогда играл в «Заре», и понимал, что теперь смогу вернуться домой, в «Динамо», – сказал Русин.

Нападающий считает, что если бы Хацкевич остался, то он был бы вынужден еще раз идти в аренду.

«Я бы не играл при нем. Спрашивал как-то у [помощника Хацкевича] Олега Лужного, зависит ли в этой ситуации что-то от меня. Он сказал: «Нет, ты ничего не изменишь, он тебя не видит. Играть не будешь», – добавил Русин.

По словам футболиста, он много разговаривал на эту тему с президентом «Динамо» Игорем Суркисом

«Он сказал, что не желает меня отпускать, потому что верит в мой талант и хочет, чтобы я играл в его команде. Когда купили Родригеса, меня согласились отпустить в аренду», – сказал Русин.

Хацкевич тренировал «Динамо» с июня 2017 года по август 2019-го.

Русин является воспитанником киевского клуба. Последние полгода игрок провел в луганской «Заре» на правах аренды. В текущем сезоне в активе нападающего 17 матчей, семь голов и четыре результативные передачи во всех турнирах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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