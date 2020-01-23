Мнение: Загадка про портрет

Рубрика "угадайте картину" возвращается с каникул. Давайте попробуем немного по-другому, а то что-то мне стало скучно. Будем угадывать портреты, а заодно попутно кое-чему учиться о принципах их создания (надеюсь).

Сегодня разминаемся.

Итак, что это за портрет, если известно:

Сзади стоит некая она, и в руках у нее кишки и, быть может, черепаха.

Куцая деталь облачения главного персонажа роднит его с картиной Джошуа Рейнольдса, изображающей одного из последних губернаторов Нью-Йорка

Цель этого портрета — однозначно прославить изображенного как мастера своей профессии.

Обращают внимание очень ухоженные ноготки, которые увидеть здесь неожиданно. а впрочем, если вспомнить первую главу легендарной книги, то наоборот ожидаемо.

Пожалуй, достаточно. Но вот подсказка для слабаков: автор картины был бастардом, а того, кто стал ему приемным отцом, однажды перепутали с Рембрандтом.

Гуглить можно и нужно!

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Источник: Шакко

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