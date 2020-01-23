Мнение: Загадка про портрет

23.01.2020, 13:39, Разное

Рубрика "угадайте картину" возвращается с каникул. Давайте попробуем немного по-другому, а то что-то мне стало скучно. Будем угадывать портреты, а заодно попутно кое-чему учиться о принципах их создания (надеюсь).

Сегодня разминаемся.
Итак, что это за портрет, если известно:

  • Сзади  стоит некая она, и в руках у нее кишки и, быть может, черепаха.

  • Куцая деталь облачения главного персонажа роднит его с картиной Джошуа Рейнольдса, изображающей одного из последних губернаторов Нью-Йорка

  • Цель этого портрета — однозначно прославить изображенного как мастера своей профессии.

  • Обращают внимание очень ухоженные ноготки, которые увидеть здесь неожиданно. а впрочем, если вспомнить первую главу легендарной книги, то наоборот ожидаемо.

  • Пожалуй, достаточно. Но вот подсказка для слабаков: автор картины был бастардом, а того, кто стал ему приемным отцом, однажды перепутали с Рембрандтом.

Гуглить можно и нужно!

Просьба:
Пожалуйста, не шлите мне ответы в личку в соцсетях! Пожалуйста, очень-очень прошу.
Оставляйте ответы здесь, в комментариях, они автоматически скринятся (то есть прячутся) до воскресенья примерно.
Комментарии тут, в ЖЖ, можно оставлять с помощью любых аккаунтов — фбука, вконтакте, мейл.ру, гугла и проч. Да, совершенно точно можно, залогиньтесь через что угодно, и пишите.

НЕ НАДО также писать ответы в соцсетях открыто, там где другие люди могут их прочитать, не портите им удовольствие.
Пишите ТОЛЬКО тут.

Источник: Шакко



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эта видеоработа TO-MA открывается почти исповедальными словами Лолиты. «Я как-то сказала тебе, что мало разбираюсь в любви, – говорит певица. – Это неправда – я знаю о любви многое. С трепетом наблюдала за ней. Знаешь, без нее смотреть на наш с тобой мир было бы невыносимо. Все эти ужасные войны, боль, ложь, ненависть… Мне безумно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика