Западные СМИ предсказали раскол интернета

Между Соединенными Штатами и Китаем полным ходом идет «холодная технологическая война» – борьба за господство в интернете, которая грозит глобальными последствиями, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

Со ссылкой на участников дискуссий на Всемирном экономическом форуме в Давосе издание предупреждает, что в результате этого противостояния между Вашингтоном и Пекином интернет может «расколоться на различные системы», пишет ИноТВ.

«Торговля, безопасность, вся жизнь – сегодня это техника, и поэтому мы говорим здесь о тотальной холодной войне между несколькими блоками», – сообщил в ходе дискуссии глава индийского научно-исследовательского института ORF Самир Саран. Индийский ученый называет происходящее «балканизацией интернета».

Глава британского научно-исследовательского института IISS Джон Чипмен обратил внимание, что, помимо США и Китая, есть и другие страны, к коим он отнес Россию, Иран и Северную Корею, «открыли для себя, что можно атаковать своих врагов через интернет».

Основательница же американской компании Cloudflare Мишель Цейтлин предупредила об экономических угрозах, которые несет в себе раскол интернета. По ее словам, больше всего это поможет крупным концернам, поскольку они располагают ресурсами, чтобы приноровиться к этим различным системам. А вот маленьким компаниям, по ее словам, в таких условиях придется крайне сложно.

Ранее РФ призывала к четному законодательному регулированию интернета в мире.

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