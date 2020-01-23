Названо число предотвращенных за год террористических преступлений в Москве

Столичная полиция пресекла в Москве 59 преступлений террористической направленности, следует из материалов расширенной коллегии ГУ МВД по Москве.

«Выявлено (за год) 59 преступлений террористической направленности», – передает ТАСС текст материалов коллегии.

Начальник главка московской полиции Олег Баранов добавил, что к уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом, привлечены более 50 человек.

«Совместно с ФСБ был привлечен к уголовной ответственности 51 человек», – сказал он.

Напомним, в ноябре президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на должности заявил, что сотрудники ФСБ за девять месяцев этого года предотвратили почти 40 преступлений террористической направленности.

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