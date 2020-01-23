Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Албания, Кипр, Франция, Нидерланды, Северная Македония и Грузия назвали своих участников в «Евровидении 2020»

23.01.2020, 13:30, Новости дня

Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Албания, Кипр, Франция, Нидерланды, Северная Македония и Грузия определили претендентов на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение 2020». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

На конкурсе Испанию представит Блас Канто, Бельгию – группа Hooverphonic, Болгарию – Victoria, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно, Албанию – Арилена Ара, Грузию – Торнике Кипиани, Нидерланды – Жангу Макрой, Францию – Том Либ, Северную Македонию – Василий Гарванлиев (Vasil). 

Австриец Буэно исполнит песню Alive, которая пока не обнародована.

Участница от Албании уже определилась с песней. Она исполнит композицию Shaj, которая была обнародована на ее канале в декабре 2019 года.

ВИДЕОАудио: Arilena Ara / YouTube

Остальные участники еще не назвали конкурсные песни.

Представителя Украины назовут 22 февраля. Прямые эфиры национального отбора 2020 года состоятся 8-го, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на СТБ и телеканале «UA:Перший».

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Едсилия Ромбли, и певец Ян Смит.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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