В Microsoft заявили об утечке 250 млн данных пользователей

23.01.2020, 13:30, Разное

В конце минувшего года американская IT-корпорация Microsoft пострадала из-за утечки личных данных 250 миллионов пользователей. Под «раздачу» попали записи владельцев компьютеров 2005-2019 годов.
Когда сотрудники компании заметили данный недочет, они оперативно принялись редактировать информацию, которая попала в общий доступ, а именно электронная почта потребителей, описания CSS-утверждений, местоположение юзеров, письма агентов Microsoft и другое. После хакерской атаки в конце декабря все сведения на следующий день удалось скрыть от посторонних.

Ранее сообщалось о внедрении рекламных постов корпорацией Microsoft в операционную систему Windows 10. Соответственный контент имеется на экране блокировки, в приложении Mail и «Пуске». В настоящее время программисты экспериментируют с рекламой в одной из самых старых программ WordPad. Она, а также некоторые другие проекты, станут распространяться с достаточно броским баннером. Пока все эти действия проводятся в тестовом режиме, и пользователям они недоступны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере, в еврейском мире. После того, что он натворил в Израиле – он может пойти и застрелиться», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя отказ президента Украины от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. «От Зеленского ничего не осталось: ни имени, ни репутации. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика