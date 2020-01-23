В Microsoft заявили об утечке 250 млн данных пользователей

В конце минувшего года американская IT-корпорация Microsoft пострадала из-за утечки личных данных 250 миллионов пользователей. Под «раздачу» попали записи владельцев компьютеров 2005-2019 годов.
Когда сотрудники компании заметили данный недочет, они оперативно принялись редактировать информацию, которая попала в общий доступ, а именно электронная почта потребителей, описания CSS-утверждений, местоположение юзеров, письма агентов Microsoft и другое. После хакерской атаки в конце декабря все сведения на следующий день удалось скрыть от посторонних.
Ранее сообщалось о внедрении рекламных постов корпорацией Microsoft в операционную систему Windows 10. Соответственный контент имеется на экране блокировки, в приложении Mail и «Пуске». В настоящее время программисты экспериментируют с рекламой в одной из самых старых программ WordPad. Она, а также некоторые другие проекты, станут распространяться с достаточно броским баннером. Пока все эти действия проводятся в тестовом режиме, и пользователям они недоступны.
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