Медики рекомендуют способы быстрого избавления от кашля и мокроты

Индийские медики рекомендуют способы быстрого избавления от кашля и выделяемой мокроты. Сезон простуд делает этот симптом достаточно распространенным.

Кашель является защитной реакцией иммунной системы, с помощью которого дыхательные органы освобождаются от излишней мокроты. Секрет, выделяемый здоровым организмом, не привлекает внимания человека до того момента, когда он не обуславливается различными патологиями. При заболеваниях трахеи, бронхов и легких усиливается образование слизи, которая отхаркивается в виде мокроты. Процесс осложняется не только из-за её обилия, часто «надрывный» кашель не помогает очистить эпителий от сгустившейся массы.

Теплый солевой раствор, которым необходимо полоскать горло, уничтожает вредоносные бактерии, смягчает слизистые поверхности и помогает в освобождении патологического секрета. Несомненную пользу принесут также ингаляционные процедуры. Вдыхание пара, насыщенного несколькими каплями масла эвкалипта, считают специалисты, благотворно воздействует на органы дыхания. Для этой цели можно использовать и камфарное масло. При аллергии на эти вещества отечественная народная медицина часто советует дышать парами сваренного в кожуре картофеля.

Существует огромное количество рецептов сборов, помогающих избавиться от мокроты. Медики Индии отдают предпочтение составу из меда, имбиря и специй: куркумы, перца и тмина. Полезным они также считают прием столовой ложки сока популярного корня или же обычного лука. Однако в любом случае важна консультация врача.

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