Марго Овсянникову из «Дома-2» заподозрили в пластике после опубликованных ее отцом архивных фото

Изначально отец Марго Овсянниковой показывал в Instagram милые снимки из ее детства. Однако на этот раз Александр Анатольевич поделился более откровенными кадрами, после чего публика заподозрила его дочь в пластике.

В последнее время родитель знаменитости публикует ее фотографии чаще, чем она сама. Все начиналось с милых сюжетов Марго Овсянниковой, когда она была маленькой девочкой с рыжими волосами и челкой, а теперь подписчики имеют возможность увидеть модель во всей красе. Участие певицы в реалити-шоу «Дом-2» принесло ей большую популярность и позволило обеспечить себе шикарную жизнь за счет внешних данных. Вот только нынешняя красота участницы телестройки далека от естественной, о чем недавно заявили фанаты после того, как ее отец разместил в блоге архивные снимки наследницы.

После просмотра фото поклонники Овсянниковой решили, что сейчас она — совсем другой человек. Модель не раз подозревали в пластике груди, а теперь в список измененных частей тела попал нос, подбородок и даже губы блондинки. Также у нее большие уши, которые манекенщица часто прячет под волосами.

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