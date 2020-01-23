CNN — эксперты ООН не исключают, что телефон главы Amazon взломал саудовский принц

23.01.2020, 13:21, Новости дня

Эксперты ООН по кибербезопасности требуют срочно изучить информацию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман взломал телефон главы компании Amazon Джеффа Безоса, передаёт CNN. Как отмечает канал, телефон американского бизнесмена мог быть взломан с помощью видеофайла, отправленного в приложении WhatsApp. При этом сам инцидент напоминает успешную атаку на телефон одного беженца из Саудовской Аравии, в котором содержалась информация по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

ООН призывает изучить информацию о том, что Саудовская Аравия взломала телефон Джеффа Безоса. Группа криминалистов, нанятая гендиректором Amazon, считает, что его телефон оказался взломан, после того как он получил сообщение в WhatsApp с аккаунта саудовского наследного принца. С подробностями корреспондент CNN Нина дос Сантос.

НИНА ДОС САНТОС, корреспондент CNN: Эксперты ООН требуют срочно провести расследование обстоятельств взлома телефона генерального директора Amazon Джеффа Безоса. С подобным заявлением они выступили после публикации доклада эксперта по кибербезопасности, работающего на Джеффа Безоса, который со средней или высокой степенью уверенности может утверждать, что телефон бизнесмена взломали с помощью мобильного устройства самого наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Вся история началась в апреле 2018 года, когда Безос и бен Сальман впервые встретились в Лос-Анджелесе. Тогда они обменялись номерами телефонов, и вскоре после этого бен Сальман отправил Безосу сообщение по WhatsApp. В последующие месяцы Безос получил от Мухаммеда бен Сальмана видеофайл, и, судя по всему, именно в этот момент с его телефона утекло большое количество информации. Так что, по некоторым данным, исходя из которых ООН и требует открыть расследование, которое в свою очередь базируется на оценках киберспециалистов, именно тогда и произошёл взлом телефона Джеффа Безоса. 

НИНА ДОС САНТОС: Данный инцидент очень сильно напоминает новость, о которой CNN сообщал ещё в начале этого года. Речь, по сути, идёт, о канадце, беженце из Саудовской Аравии, который просил об убежище. По его словам, его телефон также оказался взломан. Его сообщения в WhatsApp, в которых упоминался Джамаль Хашукджи, были стёрты и, возможно, угодили прямо в руки наследного принца и его свиты в Саудовской Аравии.

Перед лицом экспертов ООН и их вердикта, а также в свете вопросов, касающихся расследования, Саудовская Аравия назвала сообщения СМИ о том, что за взломом телефона может стоять их наследный принц, «абсурдом» и категорически отвергла все обвинения.

Нина дос Сантос, CNN, Давос.

Материал представлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 января 2020 года. 



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