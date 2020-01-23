Deccan Herald — генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал геополитическую напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями основными на данный момент угрозами миру, пишет Deccan Herald. При этом для решения ситуации Гутерреш предлагает странам — членам ООН работать над восстановлением доверия граждан.



Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал четырёх «всадников апокалипсиса», которые в данный момент представляют наибольшую угрозу миру: геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями, передаёт Deccan Herald.

«Я вижу четырёх всадников — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века», — заявил генсек. В связи с этим Гутерреш призвал продолжать обеспечивать соответствие ООН современным вызовам при помощи проведения реформ, основанных на гибкости, прозрачности и подотчётности.

По словам Гутерреша, первый всадник предстаёт в обличии «высочайшей геополитической напряжённости». В частности, террористические атаки продолжают уносить жизни, растёт ядерная угроза, а войны и преследования вынуждают покидать свои дома всё больше людей по всему миру.

Во-вторых, по мнению политика, мир столкнулся с «экзистенциальным климатическим кризисом». Так, прошедшее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, и рост температуры продолжает бить рекорды. Гутерреш предупредил, что в ближайшее время вымирание будет грозить миллионам видов живых существ.

«Наша планета горит», — добавил глава ООН.

Третьим всадником он назвал «глубокое и растущее глобальное недоверие».

«Всё больше и больше людей убеждены, что глобализация не идёт им на пользу. С ростом неравенства уверенность в политических структурах падает, и молодёжь восстаёт. Женщины справедливо требуют равенства и свободы от насилия и дискриминации», — приводит Deccan Herald слова политика.

При этом Гутерреш отметил, что в то же время в мире растут страхи, ненависть и враждебность.

Четвёртым всадником, по его мнению, является «обратная сторона цифрового мира», которым, несмотря на все его преимущества, «злоупотребляют для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни».

«Технологический прогресс идёт быстрее, чем наши способности ему соответствовать — или даже его осознавать», — заявил Гутерреш.

При этом генсек призвал лидеров стран — членов ООН работать над восстановлением доверия. По его мнению, этому способствует общение с гражданами, свобода собраний, свобода слова и свобода прессы.

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