Deccan Herald — генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках апокалипсиса»

23.01.2020, 13:21, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал геополитическую напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями основными на данный момент угрозами миру, пишет Deccan Herald. При этом для решения ситуации Гутерреш предлагает странам — членам ООН работать над восстановлением доверия граждан.


Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал четырёх «всадников апокалипсиса», которые в данный момент представляют наибольшую угрозу миру: геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями, передаёт Deccan Herald.

«Я вижу четырёх всадников — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века», — заявил генсек. В связи с этим Гутерреш призвал продолжать обеспечивать соответствие ООН современным вызовам при помощи проведения реформ, основанных на гибкости, прозрачности и подотчётности.

По словам Гутерреша, первый всадник предстаёт в обличии «высочайшей геополитической напряжённости». В частности, террористические атаки продолжают уносить жизни, растёт ядерная угроза, а войны и преследования вынуждают покидать свои дома всё больше людей по всему миру.

Во-вторых, по мнению политика, мир столкнулся с «экзистенциальным климатическим кризисом». Так, прошедшее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, и рост температуры продолжает бить рекорды. Гутерреш предупредил, что в ближайшее время вымирание будет грозить миллионам видов живых существ.

«Наша планета горит», — добавил глава ООН.

Третьим всадником он назвал «глубокое и растущее глобальное недоверие».

«Всё больше и больше людей убеждены, что глобализация не идёт им на пользу. С ростом неравенства уверенность в политических структурах падает, и молодёжь восстаёт. Женщины справедливо требуют равенства и свободы от насилия и дискриминации», — приводит Deccan Herald слова политика.

При этом Гутерреш отметил, что в то же время в мире растут страхи, ненависть и враждебность.

Четвёртым всадником, по его мнению, является «обратная сторона цифрового мира», которым, несмотря на все его преимущества, «злоупотребляют для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни».

«Технологический прогресс идёт быстрее, чем наши способности ему соответствовать — или даже его осознавать», — заявил Гутерреш.

При этом генсек призвал лидеров стран — членов ООН работать над восстановлением доверия. По его мнению, этому способствует общение с гражданами, свобода собраний, свобода слова и свобода прессы. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере, в еврейском мире. После того, что он натворил в Израиле – он может пойти и застрелиться», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя отказ президента Украины от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. «От Зеленского ничего не осталось: ни имени, ни репутации. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика