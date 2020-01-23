Госдума расширила круг лиц, которым можно позвонить при задержании

Госдума на пленарном заседании приняла закон, расширяющий круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией, сообщили СМИ.

В принятом документе, уточняется, что право задержанного лица на один телефонный разговор «в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции», передает ТАСС.

В действующей редакции закона отсутствует слово «родственник», речь идет только о возможности уведомления близких родственников задержанного.

Также полицейские будут обязаны «сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию».

Ранее родственники вынуждены были обзванивать все больницы сами.

Еще одна корректировка обязывает сотрудников полиции проинформировать собственника о проникновении в принадлежащее ему нежилое помещение, произошедшем в его отсутствие. До этого такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения.





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