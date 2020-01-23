Госдума расширила круг лиц, которым можно позвонить при задержании

Госдума на пленарном заседании приняла закон, расширяющий круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией, сообщили СМИ.
В принятом документе, уточняется, что право задержанного лица на один телефонный разговор «в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции», передает ТАСС.
В действующей редакции закона отсутствует слово «родственник», речь идет только о возможности уведомления близких родственников задержанного.
Также полицейские будут обязаны «сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию».
Ранее родственники вынуждены были обзванивать все больницы сами.
Еще одна корректировка обязывает сотрудников полиции проинформировать собственника о проникновении в принадлежащее ему нежилое помещение, произошедшем в его отсутствие. До этого такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере, в еврейском мире. После того, что он натворил в Израиле – он может пойти и застрелиться», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя отказ президента Украины от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. «От Зеленского ничего не осталось: ни имени, ни репутации. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Впал в депрессию после послания Путина» — жителя Санкт-Петербурга арестовали за сообщение о минировании Конституционного суда / 18 января
- ЕС не требует от Украины открыть рынок земли для иностранцев – посол / 26 ноября
- Посольство раскрыло подробности гибели российской пианистки в Венгрии / 25 декабря
- Отказавшихся искать похищенного подростка полицейских задержали / 27 декабря
- Контракты на транзит российского газа через украинскую ГТС должны быть подписаны до 29 декабря – Витренко / 21 декабря
- Известно, как кошки выражают свои эмоции / 3 декабря
- Календарь: 4 января — Журнал «Time» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина / 4 января
- Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с аварией в Забайкалье / 1 декабря