Польша рассорилась с большинством своих международных партнеров – с Россией, Германией, Францией, США, ЕС и Израилем, сообщил бывший глава МИД страны, евродепутат Радослав Сикорский. Он напомнил, что Польша является «страной средней величины» и не может позволить себе «одновременные атаки по всем фронтам».
Сикорский заявил, что Польша в настоящее время занимается «международной публицистикой». Он напомнил, что внешняя политика нужна не для того, чтобы угрожать другим, а чтобы «достигать целей и впоследствии видеть Польшу безопасной, процветающей и растущей в иерархии наций», передает RT со ссылкой на Dziennik.
«В настоящее время Польша не в ладах с большинством своих международных партнеров: с Россией – понятное дело, с Германией – ничего нового, с Францией – аналогично, с большей частью США – тоже известно, с Европейским союзом – с комиссией, парламентом, Венецианской комиссией, Советом Европы. Может быть, вскоре и с европейской системой правосудия и Израилем», – перечислил евродупутат.
По его словам, во время правления партии «Гражданская платформа» Польша была активным членом «Веймарского треугольника» – вместе с Германией и Францией, что позволяло республике «эффективно, от имени всего ЕС», вести диалог с Россией. «А сегодня мы грозим РФ через замочную скважину», – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.
Сикорский напомнил, что президент Владимир Путин 7 апреля 2010 года стал первым в истории РФ лидером, почтившим память польских военнопленных.
«А сегодня мы теряем даже немецкий нацистский концентрационный лагерь в Освенциме как место, где раз в год почитается память жертв этих преступлений», – резюмировал депутат Европарламента.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об информационной битве на уровне первых лиц между Россией и Польшей, а также публиковала мнение политолога Геворга Мирзаяна о «Первой смысловой войне», которую ведет Россия.
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