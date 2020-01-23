В Вологодской области пенсионер застрелил сына сожительницы

В Вологодской области вынесли приговор 62-летнему гражданину, который признан виновным в убийстве сына сожительницы. Известно, что трагедия произошла в деревне Подберезка.
По данным Flashnord, мужчина поссорился и подрался с сыном сожительницы, приехавшим из Ленинградской области. После этого хозяин жилища схватил охотничье ружье и выстрелил в гостя. Потерпевший скончался по дороге в больницу. Преступнику назначили наканазание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере пяти тысяч рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Яна родилась и выросла в Челябинске, покинула страну в 1993 году, когда старое было разрушено, а новое еще не создали. 27 лет жизни женщины прошли в Германии. Сейчас Яна работает, пишет фантастические романы, а в статьях на LiveJournal под псевдонимом blau_kraehe рассказывает о Германии, о всех трудностях, с которыми ей довелось столкнуться в чужой стране, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Механика слива / 4 декабря
- Скандалы: Как Сергей Михайлов стал «министром порнографии» Бобом Джеком / 14 января
- Степан Меньщиков станет отцом в третий раз / 19 января
- В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн / 5 января
- Москвич продает свой детский рисунок за 140 миллионов / 14 января
- Лариса Долина озвучит одного из персонажей в продолжении мультфильма «Умка» / 15 декабря
- Новогодние украшения могут нанести вред здоровью детей / 4 декабря
- В Новгородской области медики поставили мужчине диагноз “беременность” / 29 декабря