В Вологодской области пенсионер застрелил сына сожительницы

23.01.2020, 13:18, Разное

В Вологодской области вынесли приговор 62-летнему гражданину, который признан виновным в убийстве сына сожительницы. Известно, что трагедия произошла в деревне Подберезка.

По данным Flashnord, мужчина поссорился и подрался с сыном сожительницы, приехавшим из Ленинградской области. После этого хозяин жилища схватил охотничье ружье и выстрелил в гостя. Потерпевший скончался по дороге в больницу. Преступнику назначили наканазание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере пяти тысяч рублей. 



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