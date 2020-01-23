Бутусов: Цена на закупку бронемашин «Козак-2» примерно на 2 млн выше, чем в 2018-м. Надеюсь, этому есть какое-то обоснование

Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов раскритиковал идею покупки 140 бронеавтомобилей «Козак-2» для нужд Вооруженных сил Украины. Предложение внесено в проект Гособоронзаказа на 2020 год, который подан на утверждение министру обороны Андрею Загороднюку, общая стоимость бронеавтомобилей составит около 1,4 млрд грн, отметил журналист в блоге на «Цензор.НЕТ».

Он объяснил, что двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн типа «Козак-2» и «Варта» не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса. Подобная техника придумана американцами для эксплуатации в Африке и на ближнем Востоке и не подходит для военных действий в условиях проходимости, тяжелой даже для гусеничной техники. Кроме того, тяжелая 15 тонная машина очень медленная и заметная – высока вероятность обнаружения и поражения, написал Бутусов.

«Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного спектра задач, поскольку требуют либо сухой погоды и твердого грунта, либо хороших дорог. На случай войны с РФ нужна техника, которая пройдет везде и укроется везде…достаточно экономична, которая может быстро перебросить на опасное направление миномет, пулемет, ракетный комплекс, забрать раненых, подвезти боеприпасы и снабжение. Подобные машины в Украине есть («Дозор», «Новатор», «Козак-1», «Кугуар», «Спартан»), если Минобороны поставит производителям задачу под гарантии государственных закупок – появятся и новые модели. Но техническое задание на украинские легкие бронеавтомобили поставлено не будет – ВСУ не собираются их закупать в 2020 году вообще, только 15-тонные машины», – заявил журналист.

Он также поставил под сомнение прозрачность закупок, поскольку они не учитывают реальную потребность войск, никто не советовался с боевыми командирами, а цены на бронеавтомобили завышены.

«Колесные бронеавтомобили «Козак-2″ армия планирует купить по цене примерно в 10 миллионов гривен, это не менее 400 тысяч долларов. Бюджет закупки партии в 140 машин – не менее 1,4 миллиарда гривен. Цена закладывается примерно на 2 миллиона выше, чем при закупках 18-го года – надеюсь, этому тоже есть какое-то обоснование у тех, кто планирует такую закупку», – прокомментировал ситуацию Бутусов.

Фото: espreso.tv

Испытания бронеавтомобиля «Козак-2» завершились в марте прошлого года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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