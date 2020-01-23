Мировые лидеры собрались в Иерусалиме на форум памяти жертв Холокоста

Десятки мировых лидеров в четверг собрались в Иерусалиме на крупнейшее в истории собрание, посвященное памяти жертв Холокоста и борьбе с современным антисемитизмом.

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, британский наследный принц Чарльз, вице-президент США Майк Пенс, а также президенты Германии, Италии и Австрии оказались в числе более 40 почетных гостей Всемирного форума по Холокосту, приуроченного к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц).

Трехчасовое мероприятие в иерусалимском мемориальном комплексе Яд ва-Шем получило название «Помним о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Оно призвано представить единый фронт памяти о геноциде евреев в Европе на фоне глобального всплеска насилия против евреев на континенте и во всем мире.

Но незабытые пережитки политики времен Второй мировой войны пронизывают это памятное мероприятие, проявляясь в разной интерпретации исторических событий некоторыми политическими игроками.

Президент Польши, которого критикуют за его собственный ревизионизм военной истории, бойкотировал мероприятие, поскольку его не пригласили выступить, в то время как Путину отведена центральная роль. При этом российский лидер возглавляет кампанию по принижению значения довоенного пакта Советского Союза и нацистской Германии, и перекладывает ответственность за начало войны на Польшу, которая была захвачена в 1939 году.

Накануне форума президент Израиля Реувен Ривлин призвал мировых лидеров, которые собрались на ужин в его официальной резиденции, «оставить историю историкам».

«Роль политических лидеров, всех нас, заключается в том, чтобы формировать будущее», – сказал он.

Исследователи Тель-Авивского университета в прошлом году сообщили, что за 2018 год количество атак на евреев с применением насилия значительно выросло, а число евреев, убитых в ходе антисемитских актов, было самым большим за несколько десятилетий. Они зафиксировали 400 случаев, причем самый серьезный всплеск произошел в Западной Европе.

Премьер-министр Канады особо отметил «зло антисемитизма и ненависти, которые вновь становятся слишком распространенным явлением».

«Мы не можем позволить, чтобы течение времени ослабило нашу решимость в том, чтобы больше никогда не допустить подобных ужасов», – написал он накануне мероприятия.

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