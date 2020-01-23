Долгожданное продолжение культового боевика выходит на экраны

«Плохие парни» вернулись. Премьера первой части комедийного боевика, покорившего миллионы зрителей, состоялась двадцать пять лет назад. Семнадцать лет назад вышел сиквел, собравший не меньше восторженных отзывов, чем первая часть. И вот, наконец, долгожданное продолжение.

Главные герои все те же – неугомонные Майк Лури и Маркус Бернетт. Картина носит неоднозначное название «Плохие парни навсегда». Оно говорит, как минимум, о том, что герои ни капельки не исправились и продолжают нести хаос и разрушения с полицейскими значками в руках.

За прошедшие годы отношения между героями заметно испортились – они перестали быть напарниками, Бернет (Мартин Лоуренс) ушел из полиции и стал частным детективом. А его бывший партнер Лури (Уилл Смит), уставший от одиночества и роли плейбоя, задумал остепениться. В общем, жизнь развела их по разным сторонам. Но работа в полиции не прошла бесследно – отголоски старого дела снова сводят героев вместе, когда одного из них пытаются убить.

Продюсер картины, Джерри Брукхаймер, обещает зрителям много качественного экшена, умопомрачительных трюков и, конечно же, искрометный юмор главных героев. Без сомнения, нас ждет громкая премьера и, как минимум, интересный и оригинальный фильм.

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