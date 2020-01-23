Мнение: Ровесницы: красавица и чудовище

Анджелина Джоли и Кейт Бекинсэйл — ровесницы. Плюс-минус пару лет, женщины одного возраста.
Сравним?
Фото: Getty Images
Обе фотографии были сделаны в 2019 году. Нет, специально я плохую фотографию Джоли не выискивала. Наоборот, выбрала самую удачную.
44-летняя Анджелина действительно выглядит откровенно плохо, в то время как 46-летняя Кейт просто прекрасна.
Фото: Getty Images
Почему так? Почему две ровесницы с равными в плане ухода за собой возможностями выглядят так, будто одна — старше другой лет на 15?
Вот Анджелина и Кейт — в 2009 году:
Фото: Just Jared
Обе выглядят отлично, на свой возраст. Однако потом что-то пошло не так, и Джоли усохла и сильно постарела, а Бекинсэйл так и осталась цветущей молодой женщиной.
Что именно пошло не так?
Самый простой путь — снять ответственность с Анджелины и списать её отвратительный внешний вид на гормоны. Удалила матку — стала старухой.
Эта версия имела бы под собой смысл, будь Анджелина простой тёткой из глубинки с зарплатой в 20 тысяч рублей в месяц. Но нет: она — мультимиллионерша, звезда мирового уровня категории «А».
В её мире ранний климакс и удаление матки не являются препятствиями к моложавому внешнему виду. Вколют нужные препараты, посадят на гормонозаместительную терапию — и визуально разницы, есть ли у бабы матка или нет, нет никакой.
Причина того, что одна выглядит головокружительно, а другая удручающе, — в их приоритетах. Для Кейт Бекинсэйл её собственная внешность — приоритет, а потому в свои 46 лет она великолепна даже на пляжных снимках:
Фото: Соцсети
Бекинсэйл много тренируется, мало и очень правильно ест, никогда не позволяет себе больше 1 бокала вина (да и тот, по её словам, не допивает) и серьёзно заморочена на уходе за кожей. И при этом она ещё — востребованная, постоянно снимающаяся в кино и сериалах актриса и мама 20-летней девушки.
А вот как выглядят приоритеты Анджелины Джоли:
Фото: Соцсети
В возрасте с 30 до 40 с копейками Джоли тратила много энергии на ссоры с мужем и собственную депрессию, которую была не прочь закурить сигареткой.
Также, пока Бекинсэйл активно качала задницу и ухаживала за лицом, понимая, что молодость в её профессии означает востребованность, Джоли занималась благотворительностью.
Благотворительность — это здорово. Правда, здорово. И куда как полезнее для общества, чем лифтинг одного отдельно взятого лица.
Однако сейчас мы не будем спорить о том, чьи жизненные приоритеты круче и правильнее: Джоли или Бекинсэйл. Давайте просто остановимся на том, что жизненные приоритеты женщины всегда отражаются на её лице. С этим, надеюсь, никто спорить не будет?
У Анджелины в приоритете — выяснение отношений с мужчиной, депрессия и гуманитарная деятельность, а у Кейт — здоровье, актёрская карьера и уход за собой. И это явно читается на их сегодняшних лицах, согласны?
Кейт Бекинсэйл с дочерью. Фото: Insider
В 20 лет женщина ещё может позволить себе ставить уход за собой на 39 место в иерархии своих приоритетов, и всё равно выглядеть отлично при соответствующих природных данных.
Ближе к 30 — уже нет. Если тебя не слишком интересует уход за собой, если ты не особо в нём разбираешься, то и выглядеть ты будешь на «троечку». А то и на «двойку», как это случилось с самой красивой, на мой взгляд, некогда женщиной в мире.
Фото: Getty Images
Если не хотите наблюдать болезненное угасание своей красоты, если вы — прежде всего, женщина, а потом уже — всё остальное, то разбираться в вопросах ухода за собой нужно.
Притащить себя на кушетку к косметологу, не понимая, что вас там ждёт и зачем, купить крем, который посоветует подруга или девочка-продавец в магазине, — это не уход за собой. Это — доверчивость овцы, которая сама не понимает, что делает со своим лицом.
Женщина, которая относится к своей внешности ответственно, не просто расплачивается на кассе за крем, которые, по сути, ей втюхали, а чётко знает, что именно и зачем она покупает.
Женщина, которая относится к своей внешности ответственно, в состоянии прочитать состав любого крема, любой эмульсии, любой сыворотки, понимая, что стоит за каждым ингредиентом. Ни один компонент в составе средства по уходу за кожей не является для неё загадкой и непонятной комбинацией букв и цифр.
Женщина, которая относится к своей внешности ответственно, знает, какие процедуры по уходу за кожей ей необходимы, а какие не принесут никакой пользы и обернутся выброшенными на ветер деньгами.
Женщине, которая относится у своей внешности ответственно, невозможно впарить процедуры, которые салону нужно продать, чтобы окупилась аппаратура. Такая женщина охотно оплатит процедуры, которые принесут пользу её коже, а не выручку — салону красоты.
Вы уверены, что являетесь такой женщиной? Если нет, у меня есть для вас отличная наводка.
Совсем скоро в феврале стартует новый онлайн-курс по уходу за лицом от косметолога-эстетиста Марии Семёновой.
Курс не просто так называется «Я сама себе косметолог». В программе — 7 разделов ухода за кожей: сам уход (умывание, демакияж, тонизация, увлажнение и другие процедуры), подбор косметики под тип и особенности кожи, тейпирование лица, управление мимикой, гимнастика для лица, посещение косметолога, самомассаж.
Вас научат:
— подбирать косметику под тип и особенности именно вашей кожи, чтобы вы не спускали деньги на ненужные баночки,
— правильно ухаживать у за кожей лица: от умывания до питания,
— самостоятельно делать косметологические процедуры дома: чистка, пилинг, массажи, альгинатные маски,
— техникам омоложения и избавления от несовершенств лица: тейпирование, гимнастика, самомассажи,
— контролировать мимику, чтобы не провоцировать асимметрию лица и образование новых морщин или углубление имеющихся,
— избавляться без отёков и помятого лица по утрам за 5 минут,
— разбираться в косметологических процедурах, их показаниях и противопоказаниях.
Курс Марии Семёновой — настоящая азбука по уходу за собой, и эту азбуку, на мой взгляд, должна освоить каждая женщина, для которой её молодость и красота — в приоритете.
У «Я сама себе косметолог» — 3 пакета участия: «Хочу всё знать», «Хочу результат» и «Профи».
В этот раз Мария Семёнова предложила скидку 30% (тридцать процентов!) на любой пакет участия по промокоду «ОТМИРО», что обернётся приличной экономией, особенно — при покупке самого полного пакета. Хватайте свой шанс! Не щёлкайте клювом! Это — редкая возможность стать своим собственным личным косметологом и при этом не платить полную цену за пакет участия.
В общим, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
И да: я знаю, о чём говорю. Мне — 38 лет, и в уходе за собой я действительно шарю, так как моя внешность и моё здоровье — это мои приоритеты.
Ну, и напоследок — совет лично от меня: эксфолиация кожи — это то, без чего не обходится ни один мой день. Я ежедневно пользуюсь лосьонами с эффектом эксфолиации. Зачем и почему? А главное, как правильно избавляться от слоя омертвевших клеток кожи, вам расскажет Мария Семёнова в рамках своего очень грамотного и полезного курса.
Приходите!
Источник: Лена Миро
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