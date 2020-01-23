Зеленский заявил о начале новых переговоров с Россией об обмене задержанными

23.01.2020, 13:12, Новости дня

Москва и Киев начали новые переговоры об обмене всех задержанных в РФ украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Во вторник Украина выразила надежду, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поможет вернуть на родину 115 украинских граждан, против которых в РФ расследуются уголовные дела или вынесены приговоры.

В октябре 2019 года в МИД РФ заявили, что идет работа по новому возможному обмену заключенными между Россией и Украиной идет, но точных дат не назвали. Кремль также сообщал о продолжении работы по обмену с Украиной.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого события. 



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