Суд ООН потребовал от Мьянмы прекратить притеснения рохинджа

Мьянма должна немедленно прекратить притеснения народа рохинджа, сообщил председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф.
Об этом Юсуф заявил, зачитывая решение, касающееся предупредительных мер в рамках разбирательства между Гамбией и Мьянмой о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида от 1948 года, передает ТАСС.
Судья подчеркнул, что Мьянма «должна принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить акты геноцида, в том числе убийства и причинение тяжкого вреда здоровью», по отношению к народности рохинджа.
При этом ранее независимая следственная комиссия не нашла доказательств намерения военнослужащих Мьянмы осуществить геноцид в отношении к какой-либо национальной или религиозной группы в штате Ракхайн во время операции против повстанцев в период с 25 августа по 5 сентября 2017 года.
Напомним, в 2017 году в Мьянме произошли столкновения правительственных сил и боевиков-рохинджа.
В результате больше полумиллиона мусульман-рохинджа, проживающих в Маньяме, бежали в Бангладеш, опасаясь этнических чисток.
В январе 2018 года Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации беженцев-рохинджа в течение двух лет.
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