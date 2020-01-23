Суд ООН потребовал от Мьянмы прекратить притеснения рохинджа

23.01.2020, 13:12, Новости дня

Мьянма должна немедленно прекратить притеснения народа рохинджа, сообщил председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф.

Об этом Юсуф заявил, зачитывая решение, касающееся предупредительных мер в рамках разбирательства между Гамбией и Мьянмой о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида от 1948 года, передает ТАСС.

Судья подчеркнул, что Мьянма «должна принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить акты геноцида, в том числе убийства и причинение тяжкого вреда здоровью», по отношению к народности рохинджа.

При этом ранее независимая следственная комиссия не нашла доказательств намерения военнослужащих Мьянмы осуществить геноцид в отношении к какой-либо национальной или религиозной группы в штате Ракхайн во время операции против повстанцев в период с 25 августа по 5 сентября 2017 года.

Напомним, в 2017 году в Мьянме произошли столкновения правительственных сил и боевиков-рохинджа.

В результате больше полумиллиона мусульман-рохинджа, проживающих в Маньяме, бежали в Бангладеш, опасаясь этнических чисток.

В январе 2018 года Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации беженцев-рохинджа в течение двух лет.



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