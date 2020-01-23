Арахамия заявил, что вероятность досрочного роспуска Рады – 40%

23.01.2020, 13:06, Новости дня

Вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады составляет 40%, заявил в интервью «Украинской правде», опубликованном 23 января, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Журналист отметил, что осенью Арахамия прогнозировал 75-процентную вероятность досрочного роспуска Рады.

«Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся», – сказал глава фракции.

Он также заявил, что остается председателем фракции «Слуга народа», и в этом вопросе ориентируется на решение президента Украины Владимира Зеленского.

«Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать», – добавил Арахамия.

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: «Слуга народа» набрала 43,16%, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» – 8,10%, партия «Голос» – 5,82% голосов избирателей. Фракция «Слуга народа» получила права парламентской коалиции.

29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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