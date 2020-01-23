Озвучено сокращение численности населения Украины с начала века

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн и составляет 37 млн человек, сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
«Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 млнчеловек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях», – передает РИА «Новости» слова Дубилеа. По его словам, население Киева по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 3,7 млн человек.
Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 млн человек.
Напомним, в середине декабря Дубилет заявил, что почти 4 млн украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.
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