В Израиле заявили о «странном» поведении Зеленского

Мемориальный музей «Яд ва-Шем» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста по причине того, что на это мероприятие якобы оказалось «трудно попасть» тем, кто пережил эту трагедию.

В музее Холокоста назвали шаг Зеленского «странным», пишет ynetnews.com.

Как сказано в заявлении, президенту Украины объяснили, что выжившие, обратившиеся в музей в последние дни, были услышаны. Подчеркивается также, что выживших «не следует беспокоить в нынешних обстоятельствах».

В музее также выразили сожаление, что Зеленский «решился на такой шаг в рамках мероприятия под знаменем памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом».

Напомним, Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Глава украинского государства заявил, что, прибыв в Израиль, узнал, что «из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию». Он сообщил, что передал свое место и места украинской делегации «этим мужественным, уникальным людям».

Ранее Зеленский сообщал, что ему отказали в выступлении с речью на форуме.

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