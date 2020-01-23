Сын Никаса Сафронова Лука присоединился к «шпагатному челленджу» Волочковой

23.01.2020, 13:04, Разное

Сын Никаса Сафронова решил принять вызов Анастасии Волочковой, славящейся своей растяжкой. Лука Затравкин в Instagram-аккаунте заявил, что принимает «шпагатный челлендж» балерины.

Данный пост пианист сопроводил фотографией, где продемонстрировал свою «растяжку». На снимке Затравкин, облаченный черную футболку с рукавами и свободные красные бриджи, запечатлен на лужайке. Сын Сафронова поставил одну ногу на деревянную перекладину в попытке сделать шпагат.


Затравкин решил откликнуться на «шпагатный» вызов балерины после ее очередных публикаций в шпагате. Музыкант, несмотря на свой превышающий 240 кг вес, не жалуется на здоровье и худеть не собирается. Пианисту, как считают поклонники, захотелось показать, что люди с его комплекцией, «тоже кое-что умеют».



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