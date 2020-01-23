В National Interest рассказали о смертоносности старых российских ракет «Оникс»

Издание National Interest встревожено фактом смертоносности старых российских ракет. «Ониксы» немного медленнее обновленных разработок, однако по-прежнему представляют угрозу для кораблей врага.

Сверхзвуковое оружие начали применять десятки лет назад, а его скорость может достигать 2,5 Маха. Новое поколение ракет планируют усовершенствовать, и после этого они будут способны поражать цели на расстоянии до восьми сотен километров. Также в материале издания сказано, что аппарат оснастят защитой от радиопомех и новой системой прицела. В отделе иностранных военных исследований армии США достойно оценили «Ониксы». Установленная в ракетах функция наведения выбирает цели по степени важности, позволяя атаковать нужные точки, отметили в National Interest.

С момента захвата главной цели остальные устройства наносят удары по другим кораблям. После активации автосопровождения, оружие выключает радар, а носитель опускается до высоты в 5-10 метров, создавая таким образом препятствия для регистрации системами ПВО. Как информирует National Interest «Ониксы» своей смертоносностью, несмотря на медлительность, до сих пор пугают американцев.

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