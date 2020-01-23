Чем грозит потеря обоняния

Люди, лишившиеся обоняния, испытывают серьезное ухудшение здоровья и качества жизни. Проблема в том, что зачастую эта причинно-следственная связь остается незамеченной врачами.

Tweet

Ученые из университета Восточной Англии решили напрямую опросить пациентов, страдающих нарушением восприятия запахов (аносмией), о том, с какими трудностями им пришлось в последнее время столкнуться в повседневной жизни. В опросе приняли участие около 70 респондентов в возрасте от 31 до 80 лет. Оказалось, что помимо ожидаемых проблем в обеспечении собственной безопасности и физического благополучия, эти люди также испытывали значительные эмоциональные переживания. У части опрошенных наблюдались тревожные и депрессивные симптомы, связанные со сложностями в образовании социальных и интимных связей. Одна из пациенток призналась, что ей трудно установить контакт с собственным ребенком, так как она совсем не чувствует его запаха. В ходе опроса выяснился еще один важный момент: даже у медицинских работников отсутствует всестороннее понимание специфики данного нарушения. Авторы исследования надеются, что их результаты помогут мотивировать врачей серьезнее относиться к психологическому состоянию пациентов с аносмией, предоставляя им более теплую эмоциональную поддержку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях национал-социализма, следует из опроса социологического института infratest dimap по заказу медиакомпании Deutsche Welle. Так, 55% респондентов считают, что в Германии надлежащим образом хранят память о преступлениях нацистской Германии. В то же время 25% опрошенных высказали мнение, что о Холокосте в стране вспоминают слишком часто, еще 16% уверены в […]