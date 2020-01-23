При тушении пожара в лесу в Австралии разбился самолет

23.01.2020, 12:58, Разное

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130. Он занимался тушением лесных пожаров.

В результате ЧП погибли все три человека, находившиеся на борту. Обломки самолета обнаружили спасатели, пишет НСН. Напомним, что лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. 



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