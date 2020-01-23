Подозреваемая в убийстве детей мать в Пермском крае состояла в секте

Подозреваемая в убийстве двух своих детей жительница города Кудымкар в Пермской области являлась участницей секты, утверждают СМИ.
Женщина увлекалась религией на протяжении года, она вступила в новое религиозное движение с «деструктивной направленностью», передает РЕН-ТВ.
По этим данным, вербовщики секты на богослужениях используют гипноз и методы нейролингвистического программирования.
Подозреваемая, по утверждению телеканала, сообщила полиции, что в ее детей вселились бесы, и она собиралась их изгнать. В социальных сетях женщина искала паблики о православии и воспитании детей. Также семья вела активный образ жизни и увлекалась велоспортом, а супруг подозреваемой был участником любительских турниров.
В четверг сообщалось, что СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Кудымкара, подозреваемой в убийстве двух своих малолетних детей.
После убийства детей подозреваемая пыталась свести счеты с жизнью. Двое оставшихся в живых детей на данный момент находятся с отцом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях национал-социализма, следует из опроса социологического института infratest dimap по заказу медиакомпании Deutsche Welle. Так, 55% респондентов считают, что в Германии надлежащим образом хранят память о преступлениях нацистской Германии. В то же время 25% опрошенных высказали мнение, что о Холокосте в стране вспоминают слишком часто, еще 16% уверены в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вице-мэр Новосибирска пошутила над необычной формой катка / 23 декабря
- В Киеве на заброшенной базе обнаружили шесть тигров / 31 декабря
- Суд Кубани подтвердил административный арест Емельяненко-младшего / 22 января
- На Украине объяснили кризис вокруг крымско-татарского канала ATR / 22 января
- Сын Сафронова решил засудить автора видео из туалета в самолете / 27 ноября
- На горевшем авианосце «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего / 13 декабря
- На Филиппинах погибли более 40 человек из-за тайфуна «Фанфон» / 29 декабря
- Бородянский: Жизнь сложнее, чем декоммунизация / 24 ноября