Подозреваемая в убийстве детей мать в Пермском крае состояла в секте

23.01.2020, 12:58, Новости дня

Подозреваемая в убийстве двух своих детей жительница города Кудымкар в Пермской области являлась участницей секты, утверждают СМИ.

Женщина увлекалась религией на протяжении года, она вступила в новое религиозное движение с «деструктивной направленностью», передает РЕН-ТВ.

По этим данным, вербовщики секты на богослужениях используют гипноз и методы нейролингвистического программирования.

Подозреваемая, по утверждению телеканала, сообщила полиции, что в ее детей вселились бесы, и она собиралась их изгнать. В социальных сетях женщина искала паблики о православии и воспитании детей. Также семья вела активный образ жизни и увлекалась велоспортом, а супруг подозреваемой был участником любительских турниров.

В четверг сообщалось, что СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Кудымкара, подозреваемой в убийстве двух своих малолетних детей.

После убийства детей подозреваемая пыталась свести счеты с жизнью. Двое оставшихся в живых детей на данный момент находятся с отцом.



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