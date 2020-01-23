«Киев-Баскет» победил «Зволле» и досрочно вышел в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

«Киев-Баскет» 22 января в четвертом матче второго этапа Кубка Европы ФИБА на домашней площадке победил нидерландский «Зволле», сообщает официальный сайт киевского клуба.
«Киев-Баскет» обыграл соперника со счетом 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26).
Это четвертая победа украинской команды в четырех играх. «Киев-Баскет» идет на первом месте группы K с восемью очками и досрочно вышел в 1/4 финала Кубка Европы.
Вторую строчку в таблице занимает латвийский «Вентспилс», в активе которого семь очков. Третий – венгерский «Керменд» – пять баллов. Замыкает квартет «Зволле» с четырьмя пунктами.
Следующий поединок украинская команда проведет против «Керменда» на выезде, матч состоится 29 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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