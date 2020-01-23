В Украине проживает почти 37,3 млн человек – Кабмин

23 января министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет обнародовал оценку численности населения страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно этой оценке, в Украине проживает 37 млн 289 тыс. человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, отметил Дубилет.

«Это, конечно же, не означает, что мы забыли о наших граждан, остаются там», – добавил он.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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