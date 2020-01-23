В Пермском крае женщину подозревают в убийстве двух детей

23.01.2020, 12:51, Разное

В городе Кудымкар Пермского края возбуждено уголовное дело по факту убийства двух детей. Подозреваемой в преступлении является их мать.

По данным следствия, женщина убила своих детей 2014-го и 2019 годов рождения, а потом совершила попытку суицида. В настоящий момент она находится в медицинском учреждении, пишет RT.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях национал-социализма, следует из опроса социологического института infratest dimap по заказу медиакомпании Deutsche Welle. Так, 55% респондентов считают, что в Германии надлежащим образом хранят память о преступлениях нацистской Германии. В то же время 25% опрошенных высказали мнение, что о Холокосте в стране вспоминают слишком часто, еще 16% уверены в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика