Названы сроки утверждения порядка ввоза незарегистрированных лекарств

Вице-премьер Татьяна Голикова на представлении нового министра здравоохранения заявила, что порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов в Россию должен быть утвержден до 1 марта 2020 года.
«До 1 марта 2020 года мы с вами должны утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».
Он также уточнила, что Министерство здравоохранения совместно с Минпромторгом готовят новое распоряжение для ввоза в страну следующей партии незарегистрированных лекарств.
«Теперь она [работа по обеспечению незарегистрированными препаратами] у нас фактически превратилась в текущую. Сейчас вы с министерством промышленности и торговли готовите новое распоряжение по ввозу препаратов», – сказала Голикова, передает ТАСС.
Ранее бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 млн рублей на закупку за рубежом лекарств для тяжело больных детей.
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