В Конституции могут уточнить право на бесплатное среднее образование

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в рамках подготовки поправок ко второму чтению в проект об изменениях в Конституцию могут внести право на бесплатное среднее образование.

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию, передает РИА «Новости».

«Есть вопросы, которые, возможно, нужно будет внести как дополнение. Буквально вчера Вячеслав Алексеевич Никонов (глава комитета Госдумы по образованию и науке) обратил внимание на то, что в статье 43 у нас закреплено право на начальное образование, основное общее, а вот среднего – как право граждан на бесплатное образование — нет. Его замечание, возможно, мы изучим, и если найдем поддержку и понимание со стороны общества, экспертов, депутатов, будем вносить как поправку», – сообщил Володин.

Ранее в четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя.

Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

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