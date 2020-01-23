Пакистан испытал баллистическую ракету «Хатф-3»

23.01.2020, 12:44, Новости дня

Пакистан в четверг успешно испытал баллистическую ракету «Хатф-3», сообщили СМИ.

Как информирует газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны,  пуск был частью учений командования Стратегических сил армии, направленных на отработку процедур оперативной готовности. В военном ведомстве добавили, что дальность «Хатф-3» составляет до 290 километров, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле 2014 года в пресс-службе вооруженных сил республики сообщили, что военные Пакистана провели успешное испытание баллистической ракеты малой дальности «Хатф-3», которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.



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