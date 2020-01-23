Пакистан испытал баллистическую ракету «Хатф-3»

Пакистан в четверг успешно испытал баллистическую ракету «Хатф-3», сообщили СМИ.

Как информирует газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны, пуск был частью учений командования Стратегических сил армии, направленных на отработку процедур оперативной готовности. В военном ведомстве добавили, что дальность «Хатф-3» составляет до 290 километров, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле 2014 года в пресс-службе вооруженных сил республики сообщили, что военные Пакистана провели успешное испытание баллистической ракеты малой дальности «Хатф-3», которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Подконтрольные Дамаску военные восстановили контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. «Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается […]