Новый глава Минздрава назвал приоритет ведомства

Глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будут в приоритете модернизации российского здравоохранения.

«Вопросы, касающиеся модернизации первичного звена здравоохранения, являются для страны архиважными. Мы видим, насколько чувствительно и насколько хорошо воспринимает население те [проводимые сейчас] изменения. <…> Поэтому пациентоориентированность будет для нас приоритетом», – сказал Мурашко, отметив, что сейчас высокий процент удовлетворенности россиян дает проект «Бережливая поликлиника», передает ТАСС.

Кроме того, министр обозначил важность кадровой составляющей в здравоохранении. «Весь пул врачебного и сестринского сообщества ждет определенных условий, правил, снижение определенной нагрузки, которая сегодня, в дефиците [медицинского персонала], существует. Это тоже очень важно, мы этим путем будем двигаться», – сказал он.

Во вторник Михаил Мурашко, ранее занимавший должность главы Росздравнадзора, стал новым министром здравоохранения, сменив на этом посту Веронику Скворцову.

Как отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, перед новым министром стоит много задач, наиболее важные из них – кадровые проблемы и лекарственное обеспечение.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Подконтрольные Дамаску военные восстановили контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. «Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается […]