Димопулос после вторых родов показала фигуру в раздельном купальнике

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике на отдыхе в Дубае (ОАЭ).

Димопулос позирует стоя, держа на руках дочь Софию.

«Я эмпат с рождения. Что это такое? Эмпат – это человек, который, как радар, воспринимает сильные эмоции других людей и как-бы «проживает их». Рождение Софии усилило эту особенность во много раз. И если раньше я считала это положительным качеством, то сейчас я совсем не уверена в этом. Еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько соединенной с другими людьми, но и настолько беспомощной», – написала она.

По словам Дмопулос, у нее появилось больше страхов, связанных с ее детьми.

«Гоню их прочь, стараюсь заменять негативные мысли позитивными. Может, это гормональное? Либо, когда ты очень счастлив и все хорошо, появляется страх, что случится что-то плохое и это закончится? Мамы, как вы справляетесь с этим?» – обратилась она к подписчицам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я эмпат с рождения. Что это такое? Эмпат – это человек, который как радар воспринимает сильные эмоции других людей и как-бы «проживает их». Рождение Софии усилило эту особенность во много раз. И если раньше я считала это положительным качеством, то сейчас я совсем не уверена в этом. Ещё никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько соединённой с другими людьми, но и настолько беспомощной. Я благодарна за встречу с невероятной Мартой @maybutneua и сейчас ловлю себя на том, что читая истории детей и матерей у меня внутри болит и я не могу сдерживать слёз. Более того, я, человек столько работавший со своими страхами и победивший их, получила новую порцию страхов, связанных со своими детьми… Гоню их прочь, стараюсь заменять негативные мысли позитивными. Может это гормональное? Либо, когда ты очень счастлив и всё хорошо, появляется страх, что случится что-то плохое и это закончится? Мамы, как вы справляетесь с этим? *

Публикация от * * * (@santadimopulos) 22 Янв 2020 в 11:13 PST

Санта Димопулос родила дочь 14 сентября.

Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Подконтрольные Дамаску военные восстановили контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. «Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается […]