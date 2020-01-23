Арахамия: Богдан и Ермак – просто харизматичные люди

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан и помощник президента Андрей Ермак – «харизматичные люди», заявил в интервью «Украинской правде», опубликованном 23 января, руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.

«У Ермака и Богдана есть группы в Раде?» – спросил журналист. Арахамия сказал: «Нет никакой группы Ермака, так же, как нет группы Богдана. Есть группа президента».

На вопрос, в чем суть конфликта Богдана и Ермака, глава фракции ответил: «Нет сути».

«Они просто харизматичные люди. Могут иногда спорить громче, чем могли бы это делать – я бы так сказал… У нас бывают рабочие совещания – надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний», – добавил Арахамия.

Отвечая на вопрос, хочет ли Ермак стать главой Офиса президента, глава фракции сказал: «Думаю, что нет».

По данным источников «Украинской правды», Ермак наращивает свое влияние в Офисе президента и находится в состоянии конфликта с Богданом. Руководитель Офиса президента больше не сопровождает Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в аэропорту Борисполь при прощании с погибшими в Иране украинцами.

Представители парламентской фракции «Слуга народа» рассказали НВ на условиях анонимности, что Зеленский не станет менять руководителя Офиса президента и Богдан сам принял решение поменьше появляться на публике, чтобы «не дразнить» общественность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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