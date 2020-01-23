Украина хочет передать железную дорогу на 10 лет в управление немецкой Deutsche Bahn – Гончарук

Украинскую железную дорогу передадут в управление немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на «Украинском завтраке» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим важным решением не только судьбу той инфраструктурной единицы, это решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира и новых стандартов», – сказал глава правительства.

Он отметил, что делати нужно обсуждать и официальные документы еще не подписаны.

«Но политическое решение по этому вопросу уже принято и это уже огромный шаг», – сказал Гончарук.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, меморандум о дальнейшем сотрудничестве в транспортной сфере и о развитии компании «Укрзалізниця» был подписан 22 января в Давосе.

Гончарук в Telegram сообщал, что Украина полностью сохранит контроль над «Укрзалізницею».

«Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Поэтому сразу развею все слухи — ни о каких продаже или аренде стратегически такого важного государственного объекта, как «Укрзалізныця», речь не идет», — написал глава правительства.

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Подконтрольные Дамаску военные восстановили контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. «Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается […]