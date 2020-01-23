Медицинский эксперт Михаил Гинзбург назвал причины распространения ожирения

Медицинский специалист рассказал, почему ожирение имеет свойство распространяться в обществе. Михаил Гинзбург полагает, что потеря самоконтроля и плохое влияние толпы приводят к появлению так называемого «социального ожирения».

Людям свойственно копировать дурные привычки и ожирение не является исключением. Усугубляет ситуацию то, что общество часто не занимается физическими упражнениями и имеет низкую культуру потребления пищи, все это приводит к возникновению лишнего веса. Похожие ситуации происходят на работе или шумных мероприятиях, где человек, идущий на поводу толпы, теряет чувство меры.

Как информирует информационно-аналитический журнал «Слово и Дело» такое явление встречается даже в узком кругу семьи. Видя беременную жену, супруг может ограничить свою активность, начать больше времени проводить дома и употреблять слишком много жирной пищи. Со временем это становится причиной появления лишнего веса.

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