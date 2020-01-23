Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру покойной певицы

Иногда сестра Жанны Фриске Наталья делится с подписчиками в Instagram воспоминаниями об артистке. На днях родственница показала квартиру спустя 4 года после кончины певицы.

По словам сестры знаменитости, родные решили ничего не трогать в доме, поэтому с момента ухода артистки из жизни, там не происходило никаких перестановок, и не делался ремонт. Как сказала Наталья Фриске, семья лишь иногда проводит уборку в квартире, однако любые предметы, которые могут хранить в себе память о бывшей гражданской супруге Дмитрия Шепелева, остаются нетронутыми. «Все осталось так, как и было. Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха», — отметила сестра исполнительницы. На обнародованном в Сети ролике можно увидеть различные награды звезды эстрады, фотографии ее близких друзей и первой собаки.

В апартаментах Жанны Фриске присутствуют также некоторые вещи ее сына Платона и его отца. Кроме этого, в квартире находится большое количество предметов одежды певицы и аксессуаров. Ранее ее сестра рассказывала, что экс-солистка «Блестящих» любила красивые сумочки, поэтому их также никто не трогает.

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