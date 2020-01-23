В Бразилии лауреата Пулитцеровской премии обвинили во взломе телефонов чиновников

Бразильские прокуроры обвинили американского журналиста Гленна Гринвальда в причастности ко взлому телефонов чиновников, которые расследовали коррупцию. Об этом 22 января сообщило издание The Washington Post.

Гринвальда обвиняют в участии в преступной группировке из шести человек, которая незаконно перехватывала и копировала сообщения чиновников. Обвинения связаны с материалами журналиста на сайте издания The Intercept о президенте Бразилии Жаире Болсонару, министре юстиции страны Сержиу Мора и их союзниках.

В частности, Гринвальд публиковал выдержки из разговоров с участием Сержиу Моро, когда он еще был судьей. Именно он вынес обвинительный приговор бывшему главе государства Луису Инасиу Лула да Силва. В выдержках разговоров идет речь о том, что Моро неправильно координировал свою деятельность с прокурорами, которые расследовали дело экс-президента.

Федеральная полиция Бразилии ранее уже рассматривала дело Гринвальда и не обнаружила никаких нарушений со стороны журналиста. А позже постановление Верховного суда Бразилии запретило расследование дела, поскольку оно нарушало право на свободу прессы.

Глен Гринвальд был членом команды, которая получила премию Джорджа Полка и премию Пулитцера за деятельность на пользу обществу, а именно за серию публикаций о разоблачении бывшим работником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом программ слежения.

Экс-президента да Силву арестовали 4 марта 2016 года. Экс-глава Бразилии отрицал все обвинения.

12 июля 2017 года да Силву признали виновным в коррупции и отмывании денег и приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы. В январе 2018 года приговор ужесточили до 12 лет.

5 апреля 2018 года Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию адвокатов да Силвы, просивших отсрочить наказание бывшему президенту. Ему дали 24 часа, чтобы добровольно сдаться правоохранителям. 7 апреля экс-президент сдался полиции.

8 ноября 2019 года да Силва, которого осудили за коррупцию на 12 лет, вышел на свободу, так как суд постановил, что арест осужденных лиц должен проводиться после завершения всех апелляций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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