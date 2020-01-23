Путин призвал противостоять любым проявлениям антисемитизма

Президент Владимир Путин на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином призвал противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы они ни происходили.

«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, – он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства также назвал холокост общей трагедией РФ и Израиля, отметив, что «40% убитых и замученных евреев – это евреи Советского Союза», передает ТАСС.

Он отметил, что в РФ ценят усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне. «Для меня, для моих коллег очень важно сегодня быть в Израиле. Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войне», – сказал он.

Ранее Путин уже побеседовал с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и провел встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

80-летний Ривлин был избран на должность президента Израиля летом 2014 года.

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