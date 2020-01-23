Ханна мечтает о большом количестве детей

Российская певица Ханна призналась, что мечтает о большом количестве детей. Сейчас у нее есть только один ребенок, но своей задачей она ставит воспитание, как минимум, трех наследников.

Однако эстрадная исполнительница пока не знает, когда они появятся, поскольку у нее и супруга много времени уходит на работу. Певица не только выступает на сцене, но и принимает участие в различных программах. Недавно вместе с мужем она побывала в YouTube-шоу PEOPLETALK TV.

По словам Ханны, ей тяжело жить с мужем, который также является ее продюсером. Очень часто между ними возникают вопросы относительно рабочих моментов. Певица настаивает на своем, когда даже осознает, что супруг прав, имея большой профессиональный опыт. Однако уязвленная женская гордость не дает принять ей сторону мужа.

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