Путин встретился с матерью осужденной в РФ израильтянки

23.01.2020, 12:19, Новости дня

Президент Владимир Путин после встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар заявил, что все будет хорошо.

«Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо», – сказал Путин, который находится с визитом в Израиле.

Он также заявил, что позиция главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по делу Иссахар известна, это будет учтено при принятии решения. «Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», – сказал Путин.

Он отметил, что сегодня Иссахар посещает уполномоченный по правам человека в России, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар уже принято.

Перед этим сообщалось, что РФ Израиль ведут переговоры об обмене помилования осужденной израильтянки Наамы Иссахар на право собственности на Александровское подворье. 



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